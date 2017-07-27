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Десять партий подали документы для участия в выборах депутатов пензенского Заксобрания

15:53 | 27.07.2017 | Политика

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Десять политических партий подали документы на регистрацию для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, которые состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков во вторник, 27 июля.

Десять партий подали документы для участия в выборах депутатов пензенского Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выдвинуты были и сдали [документы] четыре парламентские партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», плюс шесть непарламентских партий — это «Партия социальной защиты», «Партия пенсионеров», партия «За справедливость», «Патриоты России», партия «Зеленые» и «Родина», — уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что срок подачи документов на регистрацию истек 26 июля в 18.00, решение о допуске к выборам партий и кандидатов будет принято до 5 августа.

«Порядок работы по закону — 10 дней, это по 5 августа», — пояснил Александр Синюков.

Вместе с тем он не исключил, что документы будут рассмотрены раньше и названия партий, которые будут включены в бюллетень для голосования, станут известны уже во вторник, 1 августа.

Глава облизбиркома отметил, что по одномандатным округам заявились в качестве кандидатов 75 человек.

«По гордуме [Пензы, где 10 сентября состоятся довыборы в трех округах] было заявлено 14 человек. Зарегистрировано пока три, остальные — в процессе работы», — добавил собеседник агентства, уточнив, что среди кандидатов есть представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также самовыдвиженцы.

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Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графы «Против всех» в обоих бюллетенях не будет.

Для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.
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