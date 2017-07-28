Пензенский губернатор опустился на 15 строчек в медиарейтинге в сфере ЖКХ Политика

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился сразу на 15 строчек в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ, составленном компанией «Медиалогия» за июнь 2017 года.

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Согласно представленным данным, если по итогам мая Иван Белозерцев занимал 18 место, то в июне он показал лишь 33-й результат.

Его медиаиндекс составил 975,6 пункта.

Лидирует с большим отрывом от других глав регионов мэр Москвы. Его медиаиндекс достиг значения в 25 тыс. 143,2 пункта.

Его ближайшим преследователем стал врио главы Удмуртии Александр Бречалов, который за месяц сделал заметный рывок, поднявшись на 20 строчек, его медиаиндекс — 9 тыс. 782,3 пункта.

На третьем месте — губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев с показателем 7 тыс. 246,1 пункта.

В медиарейтинг в сфере ЖКХ, составленный компанией «Медиалогия», вошли действующие главы регионов РФ.

Их ранжирование произведено на основе медиаиндекса — показателя системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя 42 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.