Пензенский губернатор значительно улучшил свои позиции в медиарейтинге в сфере ЖКХ Политика

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднялся сразу на 16 позиций — с 34 на 18 строчку — в медиарейтинге глав регионов России в сфере ЖКХ, составленном компанией «Медиалогия» за май 2017 года.

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Его медиаиндекс за месяц вырос с 900,6 до 1 тыс. 401,2 пункта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Медиалогия», самыми заметными событиями, повлиявшими на позиции Ивана Белозерцева в медиарейтинге, стали его участие в совместном заседании Госсовета РФ и комиссии при президенте России по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, по итогам которого глава региона прокомментировал тему переселения из ветхого и аварийного жилья, а также его требование до 1 июля устранить дефекты в новостройках Сурска.

Кроме того, широкое освещение в СМИ получила тема строительства объектов водоснабжения в Кузнецком районе, по которой высказывался Иван Белозерцев.

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В медиарейтинг в сфере ЖКХ, составленный компанией «Медиалогия», вошли действующие главы регионов РФ.

Их ранжирование произведено на основе медиаиндекса — показателя системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 41 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.