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Зарегистрированы списки кандидатов ЛДПР и «Справедливой России» на выборы в Заксобрание

13:42 | 30.07.2017 | Политика

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва, выдвинутые отделениями двух парламентских партий — ЛДПР и «Справедливой России».

Зарегистрированы списки кандидатов ЛДПР и «Справедливой России» на выборы в Заксобрание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР, всего в областной список включены 50 человек, каждый из которых является членом Либерально-демократической партии России.

Возглавил общеобластную часть лидер партии Владимир Жириновский. Вторым номером идет координатор пензенского реготделения ЛДПР Александр Васильев.

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В областном списке эсеров значатся 40 кандидатов.

«Это люди, душой болеющие за будущее региона и профессионально подходящие к вопросам дальнейшего развития Сурского края», — говорится в сообщении на сайте реготделения «Справедливой России».

Возглавил список партии лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута, вторым номером идет Алексей Шпагин, третьим — Сергей Нестеров.

В настоящее время ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия» своего представительства в Законодательном собрании Пензенской области не имеют: два депутата регионального парламента входят во фракцию КПРФ, остальные представляют «Единую Россию».
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