22:38:45 Пятница, 28 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Дмитрий Медведев посетит Пензу перед сентябрьскими выборами

10:48 | 28.07.2017 | Политика

Печать

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область в рамках предвыборного турне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Дмитрий Медведев посетит Пензу перед сентябрьскими выборами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего намечено совершить до семи поездок в регионы.

Предполагается, что они будут организованы с целью оказания содействия кандидатам в депутаты от партии, а также поддержки врио глав субъектов РФ.

Информацию о том, что Дмитрий Медведев приедет в Пензу, где в единый день голосования пройдут выборы в Законодательное собрание региона шестого созыва, подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

Ожидается, что председателя «Единой России» в предвыборном турне будут сопровождать представители Генсовета партии, в том числе его секретарь Сергей Неверов, который также намерен приехать в Пензу.

По его словам, Дмитрий Медведев посетит несколько регионов уже в августе — график поездок обсуждался на форуме «Городская среда» в Краснодаре 24 июля, однако он еще может быть скорректирован.

Последний раз премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приезжал в Пензу в 2012 году. В рамках своего визита он посетил предприятие «МедИнж», провел совещание по вопросу развития медицинской промышленности в стране и встретился с партактивом «Единой России».

Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов был в Пензе с рабочим визитом менее месяца назад — 2 июля. Он провел совещание, посвященное предстоящим сентябрьским выборам, которое носило закрытый характер. В частности, на нем обсуждались стратегии избирательных кампаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртии.

Читайте также

Перинатальный центр в Пензе начнет работу в октябре 2017 года — губернатор

Кроме того, Сергей Неверов посетил в Пензе ряд социально значимых объектов, при этом было решено не освещать это широко в местных СМИ. Так, в поездке секретаря Генсовета «Единой России» сопровождали работники как минимум двух телеканалов — государственной телерадиокомпании «Пенза» и контролируемого областной властью «Экспресса». Однако присутствующая на снятых ими кадрах пресс-секретарь реготделения партии Татьяна Бубнова примерно в то же время сообщила ИА «PenzaNews», что работа средств массовой информации на мероприятиях с участием Сергея Неверова не предполагается.

«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва на XXIII конференции реготделения партии 5 июля.

Общеобластная часть претерпела изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Как и планировалось, в нее вошли губернатор Иван Белозерцев и лидер пензенских единороссов, спикер регионального парламента Валерий Лидин, а вместо члена Совета Федерации Виктора Кондрашина был включен заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко.

21 июля облизбирком зарегистрировал список кандидатов «Единой России» на выборы в Заксобрание Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
С улицы Московской в Пензе убрали незаконные рекламные пилоны «Техстрой» стал единственным участником аукциона на строительство водопровода до Лесного
В Пензе два предприятия задолжали работникам более 24 млн. рублей Cуд обязал администрацию Иссы отремонтировать дорогу до 1 ноября
В Заречном подешевеет проезд в автобусах для некоторых пассажиров Причиной пожара в здании бывшей психбольницы в Ахунах мог стать поджог — МЧС
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама