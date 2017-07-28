Дмитрий Медведев посетит Пензу перед сентябрьскими выборами Политика

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область в рамках предвыборного турне. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на свои источники.

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Всего намечено совершить до семи поездок в регионы.

Предполагается, что они будут организованы с целью оказания содействия кандидатам в депутаты от партии, а также поддержки врио глав субъектов РФ.

Информацию о том, что Дмитрий Медведев приедет в Пензу, где в единый день голосования пройдут выборы в Законодательное собрание региона шестого созыва, подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

Ожидается, что председателя «Единой России» в предвыборном турне будут сопровождать представители Генсовета партии, в том числе его секретарь Сергей Неверов, который также намерен приехать в Пензу.

По его словам, Дмитрий Медведев посетит несколько регионов уже в августе — график поездок обсуждался на форуме «Городская среда» в Краснодаре 24 июля, однако он еще может быть скорректирован.

Последний раз премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приезжал в Пензу в 2012 году. В рамках своего визита он посетил предприятие «МедИнж», провел совещание по вопросу развития медицинской промышленности в стране и встретился с партактивом «Единой России».

Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов был в Пензе с рабочим визитом менее месяца назад — 2 июля. Он провел совещание, посвященное предстоящим сентябрьским выборам, которое носило закрытый характер. В частности, на нем обсуждались стратегии избирательных кампаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртии.

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Кроме того, Сергей Неверов посетил в Пензе ряд социально значимых объектов, при этом было решено не освещать это широко в местных СМИ. Так, в поездке секретаря Генсовета «Единой России» сопровождали работники как минимум двух телеканалов — государственной телерадиокомпании «Пенза» и контролируемого областной властью «Экспресса». Однако присутствующая на снятых ими кадрах пресс-секретарь реготделения партии Татьяна Бубнова примерно в то же время сообщила ИА «PenzaNews», что работа средств массовой информации на мероприятиях с участием Сергея Неверова не предполагается.

«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва на XXIII конференции реготделения партии 5 июля.

Общеобластная часть претерпела изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Как и планировалось, в нее вошли губернатор Иван Белозерцев и лидер пензенских единороссов, спикер регионального парламента Валерий Лидин, а вместо члена Совета Федерации Виктора Кондрашина был включен заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко.

21 июля облизбирком зарегистрировал список кандидатов «Единой России» на выборы в Заксобрание Пензенской области.