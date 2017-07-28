Дмитрий Медведев посетит Пензу перед сентябрьскими выборами

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область в рамках предвыборного турне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Всего намечено совершить до семи поездок в регионы.
Предполагается, что они будут организованы с целью оказания содействия кандидатам в депутаты от партии, а также поддержки врио глав субъектов РФ.
Информацию о том, что Дмитрий Медведев приедет в Пензу, где в единый день голосования пройдут выборы в Законодательное собрание региона шестого созыва, подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.
Ожидается, что председателя «Единой России» в предвыборном турне будут сопровождать представители Генсовета партии, в том числе его секретарь Сергей Неверов, который также намерен приехать в Пензу.
По его словам, Дмитрий Медведев посетит несколько регионов уже в августе — график поездок обсуждался на форуме «Городская среда» в Краснодаре 24 июля, однако он еще может быть скорректирован.
Кроме того, Сергей Неверов посетил в Пензе ряд социально значимых объектов, при этом было решено не освещать это широко в местных СМИ. Так, в поездке секретаря Генсовета «Единой России» сопровождали работники как минимум двух телеканалов — государственной телерадиокомпании «Пенза» и контролируемого областной властью «Экспресса». Однако присутствующая на снятых ими кадрах пресс-секретарь реготделения партии Татьяна Бубнова примерно в то же время сообщила ИА «PenzaNews», что работа средств массовой информации на мероприятиях с участием Сергея Неверова не предполагается.
«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва на XXIII конференции реготделения партии 5 июля.