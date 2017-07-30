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Восстановлена работоспособность сайта пензенского правительства

15:15 | 30.07.2017 | Политика

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Работоспособность официального интернет-портала правительства Пензенской области, который в первой половине дня 30 июля был недоступен пользователям, восстановлена около 15.00.

Восстановлена работоспособность сайта пензенского правительства

Фото: Pnzreg.ru

В полном объеме функционируют новостные ленты — самого правительства, министерств и ведомств, а также районных и местных администраций, сайты которых созданы на общей платформе.

В частности, интернет-пользователи получили возможность прочесть поздравление губернатора Ивана Белозерцева с Днем ВМФ, которое стало единственным сообщением в новостном блоке облправительства, опубликованным в воскресенье.

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Также жители региона теперь могут узнать об акции «День безопасности» в Волынщинском сельсовете, о заседании общественности при администрации Владыкинского сельсовета и об итогах рейда по благоустройству в Пушанинском сельсовете. Информация об этих событиях тоже была опубликована 30 июля.

Пресс-службы пензенских министерств и ведомств сведения о своей работе в выходные дни на сайтах пока не размещали.

Последнее сообщение датировано 28 июля. В тот день в 18.49 была опубликована новость под заголовком «Министр образования Александр Воронков остался доволен подготовкой к новому учебному году в сердобском многопрофильном техникуме».
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