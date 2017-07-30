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Сайт пензенского правительства стал недоступен пользователям

10:55 | 30.07.2017 | Политика

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Официальный интернет-портал правительства Пензенской области перестал быть доступен пользователям.

Сайт пензенского правительства стал недоступен пользователям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители не могут попасть на него как по англоязычному домену Pnzreg.ru, так и по тем, которые зарегистрированы в кириллической зоне — Пензенскаяобласть.рф, Пензенская-область.рф и Пенза.рф.

Выход из строя единого для всех органов исполнительной власти портала также сделал недоступными сайты министерств, ведомств, администраций районов и сельсоветов, которые были созданы на общей платформе.

В пресс-службе правительства Пензенской области произошедшее пока никак не прокомментировали.

Это не первый случай за последний месяц, когда официальный портал регионального значения становится недоступен жителям. Ранее пользователи были лишены возможности записаться к врачу через сайт Penzadoctor.ru, который работал с 2012 года. Вместо него был запущен интернет-ресурс Пенза-доктор.рф.

Согласно данным проектного центра «Инфометр», по итогам аудита информационной открытости сайтов высших исполнительных органов госвласти российских регионов за 2016 год правительство Пензенской области заняло 69 место. Эксперты оценили открытость его интернет-портала в 37,817%. На первых двух строчках рейтинга с показателем 100% расположились правительства Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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