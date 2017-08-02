10 партий примут участие в выборах в Законодательное собрание Пензенской области Политика

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Все десять политических партий, которые ранее направили в облизбирком документы на регистрацию, примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, назначенных на 10 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, заверены областные списки кандидатов от четырех парламентских и шести непарламентских партий.

Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», а также «Партия социальной защиты», «Партия пенсионеров», партия «За справедливость», «Патриоты России», партия «Зеленые» и «Родина».

Крайним сроком регистрации кандидатов-одномандатников является 5 августа, однако она может завершиться и раньше.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.