В Пензенской области пообещали 20 тыс. рублей за видео с нарушением на выборах Политика

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. КПРФ планирует материально поощрить неравнодушных граждан, которые помогут партии обеспечить в Пензенской области контроль за ходом голосования 10 сентября, когда пройдут выборы в Законодательное собрание региона шестого созыва.

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Сначала им предлагается пройти обучение в школе наблюдателей, которая, как ожидается, начнет работу в ближайшее время.

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«Мы наглядно покажем, как фальсифицируют выборы. Есть видео, из которых становится понятно, что для вброса бюллетеней требуется меньше 1 минуты времени. То есть наблюдателю достаточно отвлечься на минуту — сходить в туалет или покурить, и можно уже дальше не наблюдать. Вот об этом нужно рассказывать в первую очередь. Наша задача не просто направить на каждый избирательный участок 3–4 наблюдателя и членов комиссии, а направить грамотных, хорошо обученных наблюдателей», — прокомментировал член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском штабе коммунистов, работа наблюдателей будет оплачена.

«Каждый наблюдатель или член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса гарантированно получит 1 тыс. рублей. В случае видеофиксации нарушения КПРФ заплатит еще 20 тыс. рублей. Если вы располагаете достоверной информацией о планируемых нарушениях — вбросах, «каруселях», голосовании за неявившихся и так далее, то КПРФ заплатит вам 10 тыс. рублей», — пояснили в обкоме партии.