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Депутатов Европарламента ждут в Пензенской области к сентябрьским выборам

19:21 | 15.07.2017 | Политика

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Несколько депутатов Европарламента, как ожидается, приедут в Пензенскую область в преддверии единого дня голосования 10 сентября, чтобы понаблюдать за ходом предвыборной кампании в отдельно взятом регионе.

Депутатов Европарламента ждут в Пензенской области к сентябрьским выборам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Помимо сотен наблюдателей, которых мы ожидаем [...], также планируем еще привезти депутатов Европарламента сюда — несколько человек. Мы предварительно договорились. Отправим их куда-нибудь в Лопатинский район, пусть их там приведут в полицейский участок, как сделали с нашими активистами, и скажут, что депутат Европарламента без разрешения главы администрации сюда соваться не может. Пусть посмотрят, как на самом деле делаются выборы», — сказал лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в обкоме партии в субботу, 15 июля.

По его словам, нет задачи показать, что «в Пензенской области что-то плохо».

«Но терпеть это дальше уже просто невозможно», — подчеркнул коммунист.

Георгий Камнев пояснил, что в нынешних условиях успех КПРФ, как и любой другой партии, кроме «Единой России», зависит не от эффективности агитации, а от способности организовать контроль за ходом голосования.

«Можно как угодно проагитировать людей, и они придут на избирательные участки, но негодяи, которые иногда сидят в участковых комиссиях, просто все перепишут», — заявил член президиума ЦК КПРФ.
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