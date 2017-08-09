В Пензе выпустили новый видеоролик против фальсификаций на выборах Политика

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты выпустили новый видеоролик, в котором напомнили членам избирательных комиссий, готовым преступить закон и заниматься махинациями на предстоящих выборах, о морально-этической стороне вопроса.

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В нем показаны избиратели, которые осуждают фальсификаторов и действия, подпадающие сразу под несколько статей Уголовного кодекса России.

Кроме того, в видеоролике содержатся комментарии дочери секретаря одной из избирательных комиссий, которая боится, что ее мать будет заниматься махинациями, а также раскаявшейся ранее осужденной члена избиркома.

Первый ролик коммунистов, посвященный фальсификациям на выборах, был обнародован в начале августа. Он также обращен к членам избирательных комиссий, но касается в первую очередь правовых вопросов и ответственности за нарушения в ходе голосования.