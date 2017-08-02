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В Пензе потенциальным фальсификаторам выборов через видеоролик напомнили о ст. 142.1 УК РФ

21:01 | 02.08.2017 | Политика

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты создали видеоролик, в котором напомнили об уголовной ответственности за махинации на выборах.

В Пензе потенциальным фальсификаторам выборов через видеоролик напомнили о ст. 142.1 УК РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если ты член избирательной комиссии, знай: фальсифицируешь — совершаешь преступление. Наказание неизбежно — до 4 лет лишения свободы, огромные штрафы, позорное клеймо на всю жизнь», — говорится в нем.

В видеоролике также приводится несколько примеров, когда члены избирательных комиссий становились фигурантами уголовных дел и обвинялись по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» — в частности, в Бековском районе пять женщин, работавших в составе УИКов, были подвергнуты судебным штрафам.

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«Не совершай непоправимых ошибок! Не рассчитывай на чью-либо защиту!» — призывает голос за кадром.

В видеоролике особо подчеркивается, что фальсификация выборов — это не только уголовное преступление, но и «несмываемый позор на всю жизнь».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ближайшее время на базе пензенского обкома КПРФ начнет работу школа наблюдателей.

В партии заявили о готовности материально поощрить неравнодушных граждан, которые помогут обеспечить контроль за ходом голосования 10 сентября, когда пройдут выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Так, КПРФ планирует выплачивать по 20 тыс. рублей за каждое видео с нарушениями.
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