В Пензе потенциальным фальсификаторам выборов через видеоролик напомнили о ст. 142.1 УК РФ

«Если ты член избирательной комиссии, знай: фальсифицируешь — совершаешь преступление. Наказание неизбежно — до 4 лет лишения свободы, огромные штрафы, позорное клеймо на всю жизнь», — говорится в нем.
«Не совершай непоправимых ошибок! Не рассчитывай на чью-либо защиту!» — призывает голос за кадром.
В видеоролике особо подчеркивается, что фальсификация выборов — это не только уголовное преступление, но и «несмываемый позор на всю жизнь».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ближайшее время на базе пензенского обкома КПРФ начнет работу школа наблюдателей.
В партии заявили о готовности материально поощрить неравнодушных граждан, которые помогут обеспечить контроль за ходом голосования 10 сентября, когда пройдут выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Так, КПРФ планирует выплачивать по 20 тыс. рублей за каждое видео с нарушениями.
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