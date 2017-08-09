Информация об увольнении из онкоцентра Пензы кандидата в депутаты не нашла подтверждения Политика

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Распространенная сторонником КПРФ Ильей Селивановым информация о том, что завлабораторией радиоизотопной диагностики пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров якобы был уволен в связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания региона от Коммунистической партии России, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главврач онкодиспансера Виталий Серебряков.

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«Я от политики далек, и меня она совершенно не интересует. То, что наш коллега куда-то собрался баллотироваться — это его право. Это не имеет никакого отношения к тому решению, которое было принято. Ни о каком увольнении речь не может идти. Речь идет о реформировании подразделений […] с 1 ноября. Он [Антон Столяров] как был, так и остается в той должности, которую занимает», — пояснил собеседник агентства.

По словам Виталия Серебрякова, через два месяца — после объединения радиологического и радиоизотопного отделений — Антон Столяров будет переведен с должности завлабораторией в статус врача-радиолога, а возглавит объединенное подразделение более опытный специалист, имеющий степень кандидата медицинских наук.

«Полтора месяца назад я также объединил еще три мелких отделения, где у заведующих в подчинении было по одному–два врача. Я это делаю с целью оптимизации. Никакого у меня предвзятого отношения к этому доктору нет и не было», — отметил главврач.

Виталий Серебряков подчеркнул, что политические взгляды того или иного сотрудника никак не влияют на принятие управленческих решений в диспансере, а все разговоры на эту тему являются попыткой «завоевать дешевый авторитет».

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В свою очередь руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин сообщил ИА «PenzaNews», что представители партии пока проверяют распространенную Ильей Селивановым информацию и никак ее не комментируют.

«Сейчас разбираемся в ситуации», — сказал он.

Ранее КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по всем 18 региональным группам, а также 17 одномандатным округам.

Антон Столяров идет первым в региональной группе №3, куда также включены Владимир Соловьев и Илья Селиванов. Все они не являются членами Компартии России.

Также Антон Столяров зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты по одномандатному округу №3.

