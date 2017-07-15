В Пензенской области округ №15 остался без кандидата от КПРФ
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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Делегаты 41-й областной партийной конференции КПРФ выдвинули кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по всем 18 региональным группам, а также 17 одномандатным округам. Об этом сообщил лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.
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«Мы считаем, что наш список наиболее соответствует той структуре общества, которая сегодня сложилась. […] У нас есть люди разных возрастов, разных поколений — те, кто помоложе, те, кто постарше; и люди работающие, и пенсионеры», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме Компартии России в субботу, 15 июля.
По словам Георгия Камнева, кандидаты от КПРФ являются представителями разных профессий.
«Из тех списков, которые мы смотрели — других политических партий, наш список выглядит наилучшим образом», — заявил он.
Первый секретарь обкома КПРФ пояснил, что во всех случаях лидер региональной группы также пойдет на выборы в качестве кандидата по одномандатному округу, исключением стал лишь 15-й, включающий в себя Городищенский, Шемышейский и Лопатинский районы.
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«У нас там группа должна была выглядеть несколько по-другому в целом, и по одномандатному округу должен был идти Маршев Владимир Аркадьевич. Такое было решение бюро областного комитета и кадровой комиссии. Но делегаты выступили с предложением, чтобы привлечь к этой выборной кампании Зуева Андрея Викторовича, и ходатайствовали о том, чтобы он возглавил список и был выдвинут по одномандатному округу», — сказал Георгий Камнев.
По его словам, по итогам обсуждения к единому мнению делегатам конференции прийти не удалось, поэтому было решено по одномандатному округу никого не выдвигать, а в региональной группе №15 указать Владимира Маршева под №1, а Андрея Зуева — под №2.
«С этим все согласились», — отметил лидер пензенских коммунистов.
Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от реготделения КПРФ по списку:
Общеобластная часть
Камнев Георгий Петрович
Бартош Леонид Федорович
Милаева Оксана Всеволодовна
Региональная группа №1
Хомец Виктор Александрович
Ларин Виктор Владимирович
Саеков Валерий Иванович
Региональная группа №2
Спиридонов Константин Владимирович
Рахмин Владимир Борисович
Региональная группа №3
Столяров Антон Анатольевич
Соловьев Владимир Борисович
Селиванов Илья Валентинович
Региональная группа №4
Симагин Владимир Александрович
Абрамова Маргарита Владимировна
Региональная группа №5
Трутнев Александр Васильевич
Жмакин Антон Витальевич
Чернопятов Александр Сергеевич
Региональная группа №6
Петров Алексей Анатольевич
Илюхин Павел Владимирович
Региональная группа №7
Шаляпин Олег Васильевич
Пуховский Владимир Витальевич
Чернопятова Нинель Николаевна
Региональная группа №8
Вечерка Владимир Васильевич
Минченко Алексей Викторович
Грязнова Елена Николаевна
Региональная группа №9
Скачков Олег Анатольевич
Щербаков Виктор Васильевич
Региональная группа №10
Смирнов Александр Владимирович
Никишин Алексей Валерьевич
Воронова Людмила Алексеевна
Региональная группа №11
Женихова Нина Ивановна
Янбуков Нурислам Исмаилович
Региональная группа №12
Коренков Владимир Федорович
Авдюхова Лидия Алексеевна
Пиксин Сергей Николаевич
Региональная группа №13
Ползунов Владимир Иванович
Плотников Вячеслав Васильевич
Региональная группа №14
Богдан Алексей Павлович
Грачев Николай Моисеевич
Региональная группа №15
Маршев Владимир Аркадьевич
Зуев Андрей Викторович
Собянин Игорь Анатольевич
Региональная группа №16
Селезнев Олег Иванович
Шведова Валентина Александровна
Региональная группа №17
Муханина Татьяна Михайловна
Кочнев Иван Петрович
Региональная группа №18
Шиняев Николай Николаевич
Луговкин Александр Васильевич
Степанов Дмитрий Владимирович
Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от реготделения КПРФ по одномандатным округам:
округ №1 — Хомец Виктор Александрович;
округ №2 — Спиридонов Константин Владимирович;
округ №3 — Столяров Антон Анатольевич;
округ №4 — Симагин Владимир Александрович;
округ №5 — Трутнев Александр Васильевич;
округ №6 — Петров Алексей Анатольевич;
округ №7 — Шаляпин Олег Васильевич;
округ №8 — Вечерка Владимир Васильевич;
округ №9 — Скачков Олег Анатольевич;
округ №10 — Смирнов Александр Владимирович;
округ №11 — Женихова Нина Ивановна;
округ №12 — Коренков Владимир Федорович;
округ №13 — Ползунов Владимир Иванович;
округ №14 — Богдан Алексей Павлович;
округ №15 — кандидат не выдвинут;
округ №16 — Селезнев Олег Иванович;
округ №17 — Муханина Татьяна Михайловна;
округ №18 — Шиняев Николай Николаевич.