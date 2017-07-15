В Пензенской области округ №15 остался без кандидата от КПРФ Политика

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Делегаты 41-й областной партийной конференции КПРФ выдвинули кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по всем 18 региональным группам, а также 17 одномандатным округам. Об этом сообщил лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.

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«Мы считаем, что наш список наиболее соответствует той структуре общества, которая сегодня сложилась. […] У нас есть люди разных возрастов, разных поколений — те, кто помоложе, те, кто постарше; и люди работающие, и пенсионеры», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме Компартии России в субботу, 15 июля.

По словам Георгия Камнева, кандидаты от КПРФ являются представителями разных профессий.

«Из тех списков, которые мы смотрели — других политических партий, наш список выглядит наилучшим образом», — заявил он.

Первый секретарь обкома КПРФ пояснил, что во всех случаях лидер региональной группы также пойдет на выборы в качестве кандидата по одномандатному округу, исключением стал лишь 15-й, включающий в себя Городищенский, Шемышейский и Лопатинский районы.

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«У нас там группа должна была выглядеть несколько по-другому в целом, и по одномандатному округу должен был идти Маршев Владимир Аркадьевич. Такое было решение бюро областного комитета и кадровой комиссии. Но делегаты выступили с предложением, чтобы привлечь к этой выборной кампании Зуева Андрея Викторовича, и ходатайствовали о том, чтобы он возглавил список и был выдвинут по одномандатному округу», — сказал Георгий Камнев.

По его словам, по итогам обсуждения к единому мнению делегатам конференции прийти не удалось, поэтому было решено по одномандатному округу никого не выдвигать, а в региональной группе №15 указать Владимира Маршева под №1, а Андрея Зуева — под №2.

«С этим все согласились», — отметил лидер пензенских коммунистов.

Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от реготделения КПРФ по списку:

Общеобластная часть

Камнев Георгий Петрович

Бартош Леонид Федорович

Милаева Оксана Всеволодовна

Региональная группа №1

Хомец Виктор Александрович

Ларин Виктор Владимирович

Саеков Валерий Иванович

Региональная группа №2

Спиридонов Константин Владимирович

Рахмин Владимир Борисович

Региональная группа №3

Столяров Антон Анатольевич

Соловьев Владимир Борисович

Селиванов Илья Валентинович

Региональная группа №4

Симагин Владимир Александрович

Абрамова Маргарита Владимировна

Региональная группа №5

Трутнев Александр Васильевич

Жмакин Антон Витальевич

Чернопятов Александр Сергеевич

Региональная группа №6

Петров Алексей Анатольевич

Илюхин Павел Владимирович

Региональная группа №7

Шаляпин Олег Васильевич

Пуховский Владимир Витальевич

Чернопятова Нинель Николаевна

Региональная группа №8

Вечерка Владимир Васильевич

Минченко Алексей Викторович

Грязнова Елена Николаевна

Региональная группа №9

Скачков Олег Анатольевич

Щербаков Виктор Васильевич

Региональная группа №10

Смирнов Александр Владимирович

Никишин Алексей Валерьевич

Воронова Людмила Алексеевна

Региональная группа №11

Женихова Нина Ивановна

Янбуков Нурислам Исмаилович

Региональная группа №12

Коренков Владимир Федорович

Авдюхова Лидия Алексеевна

Пиксин Сергей Николаевич

Региональная группа №13

Ползунов Владимир Иванович

Плотников Вячеслав Васильевич

Региональная группа №14

Богдан Алексей Павлович

Грачев Николай Моисеевич

Региональная группа №15

Маршев Владимир Аркадьевич

Зуев Андрей Викторович

Собянин Игорь Анатольевич

Региональная группа №16

Селезнев Олег Иванович

Шведова Валентина Александровна

Региональная группа №17

Муханина Татьяна Михайловна

Кочнев Иван Петрович

Региональная группа №18

Шиняев Николай Николаевич

Луговкин Александр Васильевич

Степанов Дмитрий Владимирович

Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от реготделения КПРФ по одномандатным округам:

округ №1 — Хомец Виктор Александрович;

округ №2 — Спиридонов Константин Владимирович;

округ №3 — Столяров Антон Анатольевич;

округ №4 — Симагин Владимир Александрович;

округ №5 — Трутнев Александр Васильевич;

округ №6 — Петров Алексей Анатольевич;

округ №7 — Шаляпин Олег Васильевич;

округ №8 — Вечерка Владимир Васильевич;

округ №9 — Скачков Олег Анатольевич;

округ №10 — Смирнов Александр Владимирович;

округ №11 — Женихова Нина Ивановна;

округ №12 — Коренков Владимир Федорович;

округ №13 — Ползунов Владимир Иванович;

округ №14 — Богдан Алексей Павлович;

округ №15 — кандидат не выдвинут;

округ №16 — Селезнев Олег Иванович;

округ №17 — Муханина Татьяна Михайловна;

округ №18 — Шиняев Николай Николаевич.