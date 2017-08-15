В Пензе кандидаты в депутаты смогут встречаться с избирателями в стенах школ Политика

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые пригодны для организации и проведения предвыборных агитационных публичных мероприятий в форме собраний кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона и их доверенных лиц с избирателями, определен постановлением администрации Пензы, которое подписал мэр Виктор Кувайцев.

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В Железнодорожном районе в этот список включены школы №№8, 10, 26, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 66 — основной корпус и филиал, 70, 77, гимназии №44, а также филиалы центра культуры и досуга — «Заря» и «Маяковский».

В Ленинском районе проводить такие мероприятия можно в гимназии №1, лицеях №2 и №29, школах №№7, 11, 12, 16, 17, 27, 58, во дворце детского и юношеского творчества, а также центре русской хоровой и вокальной культуры.

В Октябрьском районе в перечень вошли помещения в гимназиях №13, «САН», школах №№18, 36, 52, 63, 68, 71, 74 и 76.

В Первомайском районе для встреч с избирателями отведены помещения в школах №№20, 25, 46, 53, 60, 75/62 — два корпуса, 65, 69.

Руководителям учреждений предстоит рассматривать заявки о выделении помещений в течение трех дней. В случае положительного решения они будут предоставляться на безвозмездной основе. Соответствующую информацию надлежит сразу же доводить до избирательной комиссии Пензенской области.

Кроме того, этим же документом утвержден перечень мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

В их числе — афишные тумбы, информационные щиты и доски объявлений в разных районах Пензы.