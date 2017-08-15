Алексей Рябов может стать первым замглавы администрации Заречного — СМИ

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Кандидатура директора МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Алексея Рябова рассматривается на должность первого заместителя главы администрации Заречного Пензенской области. Об этом сообщает газета «Заречье сегодня».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Рябов возглавил вновь созданное учреждение в Заречном в июне 2017 года — после увольнения из мэрии Пензы, где он на протяжении двух лет руководил управлением экономического развития.
До работы в администрации Пензы Алексей Рябов трудился в правительстве региона, где в должности зампреда курировал весь социальный блок.
Еще раньше он занимал пост первого заместителя главы администрации Заречного по вопросам финансов.
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