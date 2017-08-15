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Алексей Рябов может стать первым замглавы администрации Заречного — СМИ

19:01 | 15.08.2017 | Политика

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Кандидатура директора МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Алексея Рябова рассматривается на должность первого заместителя главы администрации Заречного Пензенской области. Об этом сообщает газета «Заречье сегодня».

Алексей Рябов может стать первым замглавы администрации Заречного — СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным издания, Виктор Сергеев, занимавший эту должность с декабря 2016 года, назначен начальником финансового управления мэрии.

До переезда в Пензенскую область он работал заместителем главы администрации – директором департамента финансов Сарова.

Биография

Рябов Алексей Геннадьевич

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Рябов возглавил вновь созданное учреждение в Заречном в июне 2017 года — после увольнения из мэрии Пензы, где он на протяжении двух лет руководил управлением экономического развития.

До работы в администрации Пензы Алексей Рябов трудился в правительстве региона, где в должности зампреда курировал весь социальный блок.

Еще раньше он занимал пост первого заместителя главы администрации Заречного по вопросам финансов.
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