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Алексей Рябов стал первым замглавы администрации Заречного

11:11 | 16.08.2017 | Политика

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Заречный, 16 августа 2017. PenzaNews. Директор МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Алексей Рябов назначен первым заместителем главы администрации Заречного Пензенской области в среду, 16 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении общественных связей ЗАТО.

Алексей Рябов стал первым замглавы администрации Заречного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее занимавший данную должность Виктор Сергеев назначен начальником финансового управления Заречного.

До этого он работал заместителем главы администрации – директором департамента финансов Сарова.

Биография

Рябов Алексей Геннадьевич

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Рябов возглавил вновь созданное учреждение в Заречном в июне 2017 года — после увольнения из мэрии Пензы, где он на протяжении двух лет руководил управлением экономического развития.

До работы в администрации Пензы Алексей Рябов трудился в правительстве региона, где в должности зампреда курировал весь социальный блок.

Еще раньше он занимал пост первого заместителя главы администрации Заречного по вопросам финансов.
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