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Николай Дружинин приступил к исполнению обязанностей главы администрации Белинского района

11:50 | 16.08.2017 | Политика

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Николай Дружинин, который будет исполнять обязанности главы администрации Белинского района Пензенской области до проведения конкурса на замещение вакантной должности, приступил к работе в среду, 16 августа.

Николай Дружинин приступил к исполнению обязанностей главы администрации Белинского района

Фото: Rbel.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации района, с утра он уже провел прием граждан по личным вопросам.

После этого Николай Дружинин выехал в школу №2 города Белинского, где в настоящее время проводится ремонт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший вторник, 15 августа, депутаты собрания представителей Белинского района приняли досрочную отставку Василия Чернышова, который руководил муниципальным образованием на протяжении последних шести лет.

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Дружинин Николай Иванович родился в селе Скворечном Каменского района Пензенской области 19 октября 1954 года.

До 1969 года жил в Мурманске.

В 1973 году окончил пензенский машиностроительный техникум, в 1977 году — Тбилисское высшее артиллерийское командное училище.

Трудовую деятельность начал командиром взвода в городе Ленинакане на турецкой границе.

В 1978 году приказом командующего войсками Краснознаменного Закавказского военного округа был отозван в Тбилисское артиллерийское училище командиром взвода курсантов для подготовки офицеров-артиллеристов.

В 1980 году назначен на должность командира батареи курсантов.

В 1987 году был направлен для дальнейшего прохождения службы начальником третьего отделения в Руставский городской военный комиссариат.

В 1991 году был назначен старшим офицером управления кадров Краснознаменного Закавказского военного округа по организационно-плановым вопросам.

В 1994 году стал военным комиссаром Белинского района Пензенской области.

В 1996 году занял должность начальника второго отдела – заместителя военного комиссара Пензенской области.

Также работал директором унитарного муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Железнодорожного района Пензы и начальником участка Железнодорожного района МУП «Пензадормост».

В 2001 году окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция».

На протяжении 8 лет возглавлял транспортную службу ОАО «ПТФ «Васильевская».

Награжден медалями «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За отличие в военной службе» I степени, «200 лет министерству обороны», «За воинскую доблесть» II степени, «В память 350-летия Пензы», а также почетными знаками «За заслуги в развитии города Пензы» и Законодательного собрания Пензенской области.
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