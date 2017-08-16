Николай Дружинин приступил к исполнению обязанностей главы администрации Белинского района Политика

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Николай Дружинин, который будет исполнять обязанности главы администрации Белинского района Пензенской области до проведения конкурса на замещение вакантной должности, приступил к работе в среду, 16 августа.

Фото: Rbel.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации района, с утра он уже провел прием граждан по личным вопросам.

После этого Николай Дружинин выехал в школу №2 города Белинского, где в настоящее время проводится ремонт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший вторник, 15 августа, депутаты собрания представителей Белинского района приняли досрочную отставку Василия Чернышова, который руководил муниципальным образованием на протяжении последних шести лет.

Читайте также

Василий Чернышов покинул пост главы администрации Белинского района

Дружинин Николай Иванович родился в селе Скворечном Каменского района Пензенской области 19 октября 1954 года.

До 1969 года жил в Мурманске.

В 1973 году окончил пензенский машиностроительный техникум, в 1977 году — Тбилисское высшее артиллерийское командное училище.

Трудовую деятельность начал командиром взвода в городе Ленинакане на турецкой границе.

В 1978 году приказом командующего войсками Краснознаменного Закавказского военного округа был отозван в Тбилисское артиллерийское училище командиром взвода курсантов для подготовки офицеров-артиллеристов.

В 1980 году назначен на должность командира батареи курсантов.

В 1987 году был направлен для дальнейшего прохождения службы начальником третьего отделения в Руставский городской военный комиссариат.

В 1991 году был назначен старшим офицером управления кадров Краснознаменного Закавказского военного округа по организационно-плановым вопросам.

В 1994 году стал военным комиссаром Белинского района Пензенской области.

В 1996 году занял должность начальника второго отдела – заместителя военного комиссара Пензенской области.

Также работал директором унитарного муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Железнодорожного района Пензы и начальником участка Железнодорожного района МУП «Пензадормост».

В 2001 году окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция».

На протяжении 8 лет возглавлял транспортную службу ОАО «ПТФ «Васильевская».

Награжден медалями «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За отличие в военной службе» I степени, «200 лет министерству обороны», «За воинскую доблесть» II степени, «В память 350-летия Пензы», а также почетными знаками «За заслуги в развитии города Пензы» и Законодательного собрания Пензенской области.