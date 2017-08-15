Василий Чернышов покинул пост главы администрации Белинского района Политика

Белинский, 15 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Белинского района Пензенской области Василий Чернышов покинул пост, который он занимал на протяжении последних шести лет — с июля 2011 года.

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Депутаты приняли его отставку по собственному желанию в ходе 90-й внеочередной сессии собрания представителей района во вторник, 15 августа, которая была созвана после подачи им соответствующего заявления.

Биография

Чернышов Василий Егорович

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель главы администрации Белинского района – руководитель аппарата Олеся Мягкова, народные избранники проголосовали по данному вопросу единогласно.

«С завтрашнего дня назначен исполняющий обязанности [главы администрации Белинского района]», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по предложению главы района Валерия Кузина руководить администрацией до проведения конкурса на замещение вакантной должности будет Николай Дружинин.

Олеся Мягкова отметила, что его кандидатуру депутаты также поддержали единогласно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году против Василия Чернышова было проведено несколько протестных акций. Сначала в Белинском состоялся митинг, участники которого потребовали немедленной отставки главы. Затем прошла серия одиночных пикетов в Пензе.

Василий Чернышов является официально зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия». Выборы в региональный парламент состоятся в единый день голосования, 10 сентября.