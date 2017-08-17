Кувайцев стал лидером июльского медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев возглавил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленный компанией «Медиалогия» за июль 2017 года.

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Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 7 тыс. 97,2 пункта.

Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, на его результаты повлияли, в частности, отчет мэра перед населением об итогах деятельности за год, а также обозначение перспектив развития города.

Кроме того, среди событий с участием главы администрации Пензы, которые широко освещались средствами массовой информации, аналитики отметили проверку хода ремонтных работ на улице Пушкина.

В тройку лидеров медиарейтинга также вошли главы администраций Уфы и Нижнего Новгорода Ирек Ялалов и Сергей Белов. Их медиаиндексы составили 4 тыс. 189,2 и 3 тыс. 909,1 пункта соответственно.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.