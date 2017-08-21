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Белозерцев объявил взыскание Семенову за халатное отношение к работе

11:00 | 21.08.2017 | Политика

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев объявил взыскание заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову за неудовлетворительную, по мнению главы региона, организацию работ по благоустройству лесозащитных полос.

Белозерцев объявил взыскание Семенову за халатное отношение к работе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Еду в Сердобск, […] опять эти березы, которые с 2010 года у нас [сухие] стоят. Работа должным образом не организована, Дмитрий Васильевич», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 21 августа.

В свою очередь Дмитрий Семенов пояснил, что лесозащитные полосы не принадлежат ни дорожникам, ни аграриям — сначала они должны быть оформлены в собственность региона, после чего полномочия по их благоустройству будут переданы конкретному ведомству.

«Дмитрий Васильевич, я сожалею, что не предложил Вашу кандидатуру в депутаты Законодательного собрания или в Государственную думу. Вы ничего не делаете. […] Взыскание Семенову за халатное отношение к исполнению своих обязанностей и невыполнение поручения губернатора», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что чиновников, которые не справляются со своими обязанностями, необходимо направлять «на другие работы».

«В других губерниях уже лет 7–8 назад убрали все. […] Позорище на всю область — стоят «памятники» в виде берез 2010 года», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев также предложил, чтобы сельхозпредприятия, получающие крупные субсидии, выделяли средства на уборку придорожных территорий от сухих деревьев.
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