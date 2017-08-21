Белозерцев потребовал неукоснительного исполнения поручений по итогам поездок в районы Политика

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от подчиненных неукоснительного исполнения поручений, которые он дает во время посещения районов.

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«Когда я посещаю районы, должны вести протоколы, учитывать все мои поручения, которые должны неукоснительно исполняться», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

Иван Белозерцев призвал первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства области Ларису Рябихину взять этот вопрос на контроль.

Он также обратил внимание чиновников на необходимость видеть проблемы жителей и предлагать пути их решения.