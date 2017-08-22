Устав Пензенской области дополнят пунктом об отчете врио губернатора о своих доходах Политика Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Изменения в устав Пензенской области, обязывающие временно исполняющего обязанности губернатора предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предлагается внести на 47-й очередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 25 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Соответствующий законопроект на заседании комитета по социальной политике представил заместитель руководителя аппарата – начальник управления государственной службы и кадров Пензенской области Игорь Балашов. «Настоящий проект носит чисто редакционный характер», — отметил он. Игорь Балашов добавил, что предлагаемые изменения вносятся в устав с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. «Данные изменения не потребуют дополнительного финансирования из бюджета Пензенской области», — подчеркнул он. Нашли ошибку в тексте?

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