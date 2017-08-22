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Устав Пензенской области дополнят пунктом об отчете врио губернатора о своих доходах

15:19 | 22.08.2017 | Политика

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Изменения в устав Пензенской области, обязывающие временно исполняющего обязанности губернатора предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предлагается внести на 47-й очередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 25 августа.

Устав Пензенской области дополнят пунктом об отчете врио губернатора о своих доходах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий законопроект на заседании комитета по социальной политике представил заместитель руководителя аппарата – начальник управления государственной службы и кадров Пензенской области Игорь Балашов.

«Настоящий проект носит чисто редакционный характер», — отметил он.

Игорь Балашов добавил, что предлагаемые изменения вносятся в устав с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«Данные изменения не потребуют дополнительного финансирования из бюджета Пензенской области», — подчеркнул он.
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