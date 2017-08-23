Афонин назвал перевод Столярова на другую должность политическим преследованием Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин назвал политическим преследованием фактический перевод завлабораторией пензенского онкодиспансера Антона Столярова, который является кандидатом в депутаты регионального парламента, на должность врача-радиолога.

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«Антон Столяров идет у нас по третьему округу, возглавляет список. Профессионал, кандидат медицинских наук, онколог. Специалистов этой отрасли в стране не хватает, тем более квалифицированных. […] Вместо того, чтобы дать спокойно работать, профессионально оказывать помощь жителям Пензенской области, на него как кандидата началось давление. Вызывает главный врач — господин Серебряков, […] проводит какую-то оптимизацию, заставляя фактически уйти из списка. У нас есть документальные доказательства, что это было не просто управленческое решение внутри онкологической больницы, а это конкретные факты в конкретных разговорах. Это политическое преследование», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

Антон Столяров. Фото ИА «PenzaNews»

Юрий Афонин подчеркнул, что главврач медучреждения Виталий Серебряков должен понести ответственность за это решение.

«Серебряков за это должен ответить. […] Мы добьемся наказания виновного», — отметил зампред ЦК КПРФ.

При этом он не сообщил, какие именно доказательства политического преследования Антона Столярова есть в распоряжении КПРФ.

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«В ближайшее время вы узнаете. Я соответствующие материалы передам в правоохранительные органы. […] Направлю в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, руководству Следственного комитета и, конечно, исходя из подведомственности этого медицинского учреждения, в министерство здравоохранения Пензенской области», — пояснил депутат Госдумы, добавив, что также намерен поставить в известность губернатора Ивана Белозерцева и министерство здравоохранения России.

По его словам, подобные ситуации возникали и в других регионах страны.

«Я могу сказать, что федеральные власти поддерживали, потому что люди должны заниматься своей профессиональной деятельностью. […] Никому не нужны эти «медвежьи услуги» нерадивых руководителей, которые бегут впереди паровоза. Они наносят только ущерб и системе власти, и интересам граждан Пензенской области», — резюмировал Юрий Афонин.