Политические ошибки на выборах 2016 года связаны с наследием Бочкарева — Афонин Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Политические ошибки, которые были допущены в Пензенской области на выборах депутатов нижней палаты российского парламента в 2016 году, связаны с наследием бывшего губернатора Василия Бочкарева. Такое мнение высказал заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин.

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«Могу сказать, что во многом те политические ошибки, которые были допущены в 2016 году, исходят из наследства предыдущего губернатора. Я сам в 2012 году [когда возглавлял список кандидатов в депутаты от КПРФ на выборах в Законодательное собрание Пензенской области] видел, какая машина, какой механизм был брошен против КПРФ», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам зампреда ЦК Компартии России, несмотря на то, что к власти в Пензенской области в 2015 году пришел новый губернатор, на местах остались те же люди — многие чиновники в районах, ранее работавшие в команде Василия Бочкарева, сохранили свои посты.

«Исполнители остались те же. Они [...] своими нерадивыми действиями дискредитируют и губернатора, и президента Российской Федерации», — подчеркнул Юрий Афонин.