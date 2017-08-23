18:23:21 Среда, 23 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Политические ошибки на выборах 2016 года связаны с наследием Бочкарева — Афонин

16:19 | 23.08.2017 | Политика

Печать

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Политические ошибки, которые были допущены в Пензенской области на выборах депутатов нижней палаты российского парламента в 2016 году, связаны с наследием бывшего губернатора Василия Бочкарева. Такое мнение высказал заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин.

Политические ошибки на выборах 2016 года связаны с наследием Бочкарева — Афонин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Могу сказать, что во многом те политические ошибки, которые были допущены в 2016 году, исходят из наследства предыдущего губернатора. Я сам в 2012 году [когда возглавлял список кандидатов в депутаты от КПРФ на выборах в Законодательное собрание Пензенской области] видел, какая машина, какой механизм был брошен против КПРФ», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам зампреда ЦК Компартии России, несмотря на то, что к власти в Пензенской области в 2015 году пришел новый губернатор, на местах остались те же люди — многие чиновники в районах, ранее работавшие в команде Василия Бочкарева, сохранили свои посты.

«Исполнители остались те же. Они [...] своими нерадивыми действиями дискредитируют и губернатора, и президента Российской Федерации», — подчеркнул Юрий Афонин.
Актуальное
Читайте также
В Пензе завершена подготовка к последней сессии Заксобрания пятого созыва Афонин и Камнев поделились своим отношением к кандидатам от КПРФ с судимостью
В Пензенской области женщина набросилась с ножом на мужа Жительница Пензы подозревается в краже парфюма и косметики на 35 тыс. рублей
Предвыборная кампания в Пензенской области пока проходит без явных нарушений — Афонин Под Пензой пройдет межрегиональный слет православной молодежи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама