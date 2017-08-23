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Юрий Афонин не видит смысла в соглашении «За честные выборы»

19:11 | 23.08.2017 | Политика

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин не считает целесообразным подписывать соглашение «За честные выборы», к чему ранее своих политических оппонентов призывала «Единая Россия».

Юрий Афонин не видит смысла в соглашении «За честные выборы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я никакого смысла в декларативных заявлениях и подписаниях не вижу», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам Юрия Афонина, коммунисты выступают за соблюдение действующих законов.

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«Есть закон «О выборах» — региональный, федеральный. Есть действующее законодательство, в том числе уголовное. Каждый участник избирательного процесса, идя на выборы, обязан соблюдать в первую очередь это законодательство», — пояснил депутат Госдумы РФ.

Он добавил, что в прежние годы коммунисты подписывали соглашение «За честные выборы», однако впоследствии разочаровались в нем, так как представители других партий все равно допускали нарушения.

«КПРФ без всяких заявлений, обращений и так далее всегда работало в рамках действующего законодательства. [...] Давайте честно работать, не допускать спойлерства, не придумывать предлогов для снятия наших кандидатов. Давайте руководители различных бюджетных учреждений займутся реальной работой по укреплению здравоохранения, образования, а не давлением на кандидатов», — призвал Юрий Афонин.
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