Камнев объяснил, почему не был оспорен в суде недопуск сердобских коммунистов к выборам Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев объяснил, почему коммунисты решили оспорить решение о недопуске 25 кандидатов в депутаты собрания представителей Сердобска и в комитет местного самоуправления Сазанского сельсовета в облизбиркоме, а не в суде.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2016 году была аналогичная абсолютно ситуация в Санкт-Петербурге, когда тоже задержали на один день [подачу документов], тоже местные выборы были. Есть решение суда города Санкт-Петербурга о том, чтобы задержку на один день не принимать во внимание и все равно список зарегистрировать. И все у них было в порядке. Только одно различие: в Петербурге это была «Единая Россия», здесь у нас — КПРФ», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

Читайте также

КПРФ подала жалобу только по 15 недопущенным кандидатам в депутаты — Александр Синюков

По словам Георгия Камнева, поступать по-другому в аналогичной ситуации в Сердобске было несправедливо.

«Дается несколько дней на обжалование этого решения [о недопуске]. У избирательного объединения по факту есть только одно — либо обратиться в судебные органы, либо в избирательную комиссию. Если обратиться и туда, и туда, то избирательная комиссия приостанавливает процедуру до момента вынесения решения суда и потом придерживается этого решения. Мы посчитали, что нет смысла обращаться в наш суд, тем более в районный сердобский», — пояснил лидер пензенских коммунистов.