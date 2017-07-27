КПРФ подала жалобу только по 15 недопущенным кандидатам в депутаты — Александр Синюков Политика

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Пензенское отделение КПРФ подало жалобу в избирательную комиссию региона лишь по 15 кандидатам в депутаты собрания представителей Сердобска, не допущенных до выборов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«У нас есть жалоба от регионального отделения КПРФ по городу Сердобску. Она будет рассмотрена на заседании комиссии 28 [августа]», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что коммунистами был нарушен закон «О политических партиях».

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«Конкретно — ст. 27 п. 1 пп. «в»: когда в разных населенных пунктах проходят мероприятия по выдвижению [кандидатов], то соответствующая избирательная комиссия должна быть извещена не менее чем за три дня до проведения. Эта норма закона нарушена», — отметил Александр Синюков.

Он добавил, что подобные случаи были зафиксированы в прошлом году на выборах депутатов Государственной думы РФ.

«В судебном порядке этот вопрос рассматривался. По той практике, которая есть, суды принимали решения не в пользу политических партий», — сказал глава пензенского облизбиркома.

По словам Александра Синюкова, жалобы в отношении 10 человек, планировавших принять участие в выборах депутатов комитета местного самоуправления Сазанского сельсовета Сердобского района, от КПРФ не поступало.

«Я вижу, читаю, что не согласны вроде, но официально никто не обращается по этому поводу», — сказал собеседник агентства.

Он также высказал мнение о том, что политические партии в Пензенской области оказались «не совсем готовы к этой кампании».

«Все в последний момент, все некачественно, все в последние сроки и то после некоторых напоминаний многочисленных. Как будто это больше всех избирательной комиссии надо», — с сожалением констатировал председатель избирательной комиссии Пензенской области.

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Комментируя претензии коммунистов относительно того, что власти на местах с помощью избирательных комиссий якобы пытаются отстранить кандидатов от оппозиции от предстоящих выборов, Александр Синюков подчеркнул, что это голословные утверждения.

«Я по образованию юрист, и всегда говорю об одном, что доказательства должны быть. У нас говорят очень много и пишут. Это может быть мнение человека конкретного. Я исхожу всегда из доказательств. Можно говорить в общем: «Кто-то мне мешает проводить кампанию». Кто конкретно? Что за человек? Какое должностное положение? В чем его действия заключаются и чем это подтверждается? А просто голословно говорить — это любого можно обвинить», — отметил собеседник агентства.