Иван Белозерцев поблагодарил пензенское Заксобрание пятого созыва за эффективную работу Политика

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил депутатов Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва за работу.

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«Я помню, как 5 лет назад в этом зале я был впервые избран председателем Законодательного собрания и Вами была оказана мне высокая честь», — сказал он после рассмотрения повестки 47-й очередной сессии, которая стала последней для регионального парламента этого созыва.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все эти годы Законодательное собрание работало, по его оценке, эффективно.

«Мы ввели новые проекты в деятельность депутатского корпуса, стали проводить выездные заседания», — пояснил губернатор, отметив, что народные избранники занимались решением конкретных проблем граждан.

Глава региона обратил особое внимание на то, что к работе Законодательного собрания привлекались представители общественных организаций и предприятий, а также другие заинтересованные лица.

«Это очень важно», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, в региональном парламенте не было конфликтных ситуаций, а лишь конструктивные споры, организованные для того, «чтобы не допустить ошибки».

«За 5 лет мы не приняли ни одного закона, который вызвал бы протест у населения», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев добавил, что некоторые депутаты приняли решение вновь баллотироваться в Законодательное собрание Пензенской области.

«Хочу пожелать вам успехов в честной, достойной борьбе», — сказал Иван Белозерцев.