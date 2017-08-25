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Иван Белозерцев поблагодарил пензенское Заксобрание пятого созыва за эффективную работу

12:17 | 25.08.2017 | Политика

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил депутатов Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва за работу.

Иван Белозерцев поблагодарил пензенское Заксобрание пятого созыва за эффективную работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я помню, как 5 лет назад в этом зале я был впервые избран председателем Законодательного собрания и Вами была оказана мне высокая честь», — сказал он после рассмотрения повестки 47-й очередной сессии, которая стала последней для регионального парламента этого созыва.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все эти годы Законодательное собрание работало, по его оценке, эффективно.

«Мы ввели новые проекты в деятельность депутатского корпуса, стали проводить выездные заседания», — пояснил губернатор, отметив, что народные избранники занимались решением конкретных проблем граждан.

Глава региона обратил особое внимание на то, что к работе Законодательного собрания привлекались представители общественных организаций и предприятий, а также другие заинтересованные лица.

«Это очень важно», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, в региональном парламенте не было конфликтных ситуаций, а лишь конструктивные споры, организованные для того, «чтобы не допустить ошибки».

«За 5 лет мы не приняли ни одного закона, который вызвал бы протест у населения», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев добавил, что некоторые депутаты приняли решение вновь баллотироваться в Законодательное собрание Пензенской области.

«Хочу пожелать вам успехов в честной, достойной борьбе», — сказал Иван Белозерцев.
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