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В Пензе прошла акция протеста против политического давления на кандидатов в депутаты

12:44 | 21.08.2017 | Политика

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Представители КПРФ провели в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе акцию протеста против политического давления на кандидатов в депутаты.

В Пензе прошла акция протеста против политического давления на кандидатов в депутаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Активисты держали в руках плакаты с лозунгами: «Власть, не превращай выборы в фарс!», «Нет — давлению на кандидатов от КПРФ!», «Нет — политическим репрессиям в Пензенской области!» и другими.

Как отметили некоторые протестующие, увольнение с работы, административное и уголовное преследование, информационная война, снятие с выборов кандидатов — далеко не новые методы тех, кто не желает, чтобы выборы проходили в честной и конкурентной борьбе.

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Особый акцент в рамках акции был сделан на ситуации с заведующим лабораторией радиоизотопной диагностики пензенского онкодиспансера Антоном Столяровым, который, по мнению коммунистов, «пострадал из-за своей активности во время выборной кампании».

Кроме того, представители КПРФ выразили недовольство недавними событиями в Сердобском районе, где избирком отказался зарегистрировать списки кандидатов, а также в Лопатинском районе — там полиция задержала агитаторов.

В ходе выступлений протестующих прозвучало предложение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в Пензенской области.
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