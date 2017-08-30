Опубликовано решение пензенской гордумы об изменении условий контракта с мэром
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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Решение пензенской гордумы о внесении изменений в условия контракта с мэром, которые были утверждены еще в 2005 году, опубликовано в выпуске №23 муниципальной газеты «Пенза» от 30 августа.
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В частности, скорректирован пункт 3.4.3 — уточнены виды организаций, в управлении которых не должен принимать участие глава администрации Пензы.
Кроме того, раздел 7 «Изменение, прекращение контракта» дополнен пунктом 7.2-1.
В нем говорится о том, что контракт с мэром Пензы может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора в связи с несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных антикоррупционными законами, которые вскрылись при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Решение гордумы вступает в силу на следующий день после официального опубликования.