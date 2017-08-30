В сети набирает популярность ролик с выступлением Сергея Егорова перед врачами облбольницы Политика

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Видеоролик с выступлением перед врачами облбольницы имени Н.Н. Бурденко действующего депутата Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия», проректора ПГУ Сергея Егорова, который вновь баллотируется в региональный парламент по одномандатному округу №3, набирает популярность в интернете.

Фото: Pgduma.ru

Впервые в сети запись появилась в минувшее воскресенье, 27 августа. К настоящему моменту пользователи просмотрели ее уже около 300 раз и оставили два комментария.

При этом сама встреча с медиками в больнице, в которой, помимо Сергея Егорова, принимали участие несколько известных жителей Пензы, в том числе глава города Валерий Савельев, состоялась еще 7 августа и даже была анонсирована на сайте гордумы .

Внимание к этому событию на текущей неделе в соцсетях привлекли представители оппозиции и общественности, которые сочли выступление Сергея Егорова перед коллективом врачей в рабочее время незаконной предвыборной агитацией.

«Самое главное — 10 сентября состоятся выборы в Законодательное собрание [Пензенской области]. Собственно, чего я пришел к вам», — сказал депутат, обращаясь к собравшимся.

После этого Сергей Егоров начал рассказывать медикам о бюллетенях, которые получат избиратели в день выборов, и о том, какие фамилии будут в них указаны.

«Там [в бюллетене] увидите знакомую фамилию — она, надеюсь, вам уже знакома — Егоров Сергей Николаевич. Прошу это учесть, когда будете смотреть в бюллетень», — сказал он.

Судя по фотографии, размещенной на сайте пензенской гордумы, выступление Сергея Егорова на свой смартфон записал врач-анестезиолог Сергей Носко, работающий в областной больнице с 2001 года.

Фото: Pgduma.ru

При этом он, сидя в момент встречи в зале для конференций во втором ряду, не прятал мобильное устройство от окружающих, а, напротив, открыто держал его в правой руке и внимательно смотрел на экран.

По имеющимся у ИА «PenzaNews» сведениям, сейчас это видео внимательно изучают юристы Антона Столярова — кандидата в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ, который также баллотируется по одномандатному округу №3.

Не исключено, что в ближайшее время будут направлены соответствующие запросы в облизбирком с просьбой дать надлежащую правовую оценку ситуации.