Сергей Удальцов назвал КПРФ ближайшим союзником Политика

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, планирующий объединить разрозненные левые силы, назвал КПРФ ближайшим союзником.

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«Это наши ближайшие — самые близкие, я бы так сказал — союзники, потому что, несмотря на критические замечания, которые я неоднократно высказывал, и сегодня эта критика у меня остается, к политике, которую реализует руководство КПРФ, все равно ближе союзников у нас на сегодня нет и быть не может», — заявил он на пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме Коммунистической партии России в субботу, 2 сентября.

Оппозиционер добавил, что считает очень перспективным двустороннее взаимодействие.

«Я думаю, в КПРФ будут идти процессы изменения и кадрового омоложения, это неизбежно. При всем уважении к старшим товарищам, к которым я питаю глубокую признательность, за те дела и достижения, которые были за эти годы, естественный процесс обновления необходим. И здесь мы будем рядом. Мы будем вовлекать в орбиту своей деятельности […] тех, кто по каким-то причинам пока не готов вступать в ту же КПРФ, кто сомневается, но готов действовать, готов бороться за левые идеалы, за левые принципы, за справедливость, социальное равенство возможностей, взаимопомощь, гуманизм, реальную демократию», — пояснил Сергей Удальцов.