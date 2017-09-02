Новая команда «Левого фронта» будет представлена 25 октября Политика

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Новую команду «Левого фронта» планируется представить общественности 25 октября — в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции по старому стилю. Об этом сообщил координатор движения Сергей Удальцов, который находится с визитом в Пензе.

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«Там будут интересные люди, вы об этом узнаете, и на федеральном уровне, и на региональном. Представим четко свою программу действий — и уличной борьбы, и правозащитной борьбы, и взаимодействия с партиями, законодательные инициативы, и новые интернет-технологии будут задействованы», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в субботу, 2 сентября.

Сергей Удальцов пообещал, что «это будет очень интересно» и «во многом неожиданно».

«Если нам хватит сил и энергии, а я вот лично в себе не сомневаюсь, думаю, в ближайшее время «Левый фронт» займет достойное место на политической сцене, в левом движении. Мы как раз будем активно вовлекать тех людей, которые сегодня хотят выражать свой протест, хотят высказывать свою позицию, но порой не знают, где им это делать, на какой площадке и порой даже ходят из-за просто бездействия остальных структур или малой активности на митинги к либеральной оппозиции», — отметил он.