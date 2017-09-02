Пензенская область стала первым регионом, куда Сергей Удальцов приехал после освобождения Политика

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область стала первым регионом, куда российский оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов приехал после освобождения из колонии, где он провел 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

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«На несколько лет «Левый фронт» был сильно ослаблен, дезорганизован, в некоторых регионах полностью […] разгромлен. Пенза — первый город, куда я приехал, потому что во многих регионах сохранились дееспособные организации, как здесь. […] Ребята стойкие, мужественные, которые, несмотря на все давление, не прогнулись», — сказал Сергей Удальцов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в субботу, 2 сентября.

Лидер движения пояснил, что полон сил и энергии для возобновления активной деятельности.

«Причем, хочу заметить, «Левый фронт» в обновленном формате не будет какой-то скучной, стандартной организацией, тем более партией — мы не намерены регистрироваться как партия», — уточнил Сергей Удальцов.

Он подчеркнул, что продолжает считать себя «самым жестким оппонентом действующей власти».

«Ничто не изменилось за эти годы», — заверил Сергей Удальцов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», это не первый визит оппозиционера в Пензу. В 2009 году Сергей Удальцов присутствовал на учредительной конференции регионального отделения «Левого фронта», а в 2012 году вместе с членом исполкома Леонидом Развозжаевым принимал участие в митинге левых сил на Фонтанной площади.