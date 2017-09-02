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Удальцов ведет переговоры о проведении 7 ноября единой демонстрации левых сил

16:20 | 02.09.2017 | Политика

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Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что ведет переговоры об организации единой демонстрации левых сил в Москве в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября.

Удальцов ведет переговоры о проведении 7 ноября единой демонстрации левых сил

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я сейчас в Москве веду активнейшие переговоры, чтобы единая была мощная демонстрация», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в субботу, 2 сентября.

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По словам оппозиционера, это мероприятие должно доказать, что на улицах не только «прозападные либералы активничают».

«Мы 7 ноября уже должны показать, это наш святой долг, особенно в день 100-летия революции, что мы едины, нас много, мы мощно и уверенно идем вперед, а не топчемся на месте», — заявил Сергей Удальцов.

Он добавил, что для этого ведется большая подготовительная работа.

«Я думаю, будет единая мощная демонстрация. Про Пензу и говорить нечего, здесь вообще делить между собой коммунистам, левым нечего», — сказал он.
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