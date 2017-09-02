Сергей Удальцов выступает за выдвижение единого кандидата в президенты РФ от левых сил Политика

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Левые силы должны выдвинуть единого кандидата для участия в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году. Такое мнение высказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который находится с визитом в Пензе.

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«Будем наращивать наше присутствие во всех сферах и в президентскую кампанию войдем очень активно. Позиция «Левого фронта» проста: максимальный результат, которого бы мы хотели добиться — выдвижение единого кандидата от всех левых сил на базе парламентских партий, безусловно, чтобы не усложнять процесс сбора подписей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в субботу, 2 сентября.

Сергей Удальцов добавил, что для этого было бы правильно провести праймериз.

«Это нормальная практика. Пусть каждая партия определит внутри себя своего кандидата, а дальше эти кандидаты — их не будет много, несколько человек — пусть они поборются на праймериз, хотя бы в интернете. Даже без больших ресурсов левым это организовать вполне возможно. Даже в оффлайне это можно сделать», — отметил оппозиционер.

Он выразил уверенность в том, что выдвинутый таким образом кандидат сможет составить сильнейшую конкуренцию соперникам на выборах президента России.

«Смогут ли левые прийти к этому? Я буду делать все возможное. Я считаю, это самая правильная концепция», — уточнил Сергей Удальцов.

По его словам, для достижения поставленной цели «левым надо омолаживаться».

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«Пошел бы сейчас свежий, новый кандидат от той же, например, Компартии, это был бы сильнейший ход. Даже если бы сейчас непосредственно не удалось победить, на перспективу это самое правильное было бы решение. В любом случае мы в президентской кампании, я сейчас говорю про «Левый фронт», будем активно участвовать — и на улицах, и в протестном плане. Если сложится ситуация, что будет фигура, которую будет правильно и нужно поддержать, безусловно, мы ее поддержим», — сказал координатор движения.

Сергей Удальцов заявил, что в ближайшие месяцы «Левый фронт», который дальше будет действовать в союзе с КПРФ, ждет возрождение.

«Мы будем делать свою работу, Компартия — свою. Надеюсь, результат будет положительный», — отметил он.