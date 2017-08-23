Афонин прокомментировал информацию о едином кандидате от лево-патриотических сил Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин прокомментировал информацию о том, что член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев включил его в число 10 политиков, которые могут выступить в качестве единого кандидата от лево-патриотических сил на выборах президента России в 2018 году.

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«Мы должны понимать, если речь идет о выдвижении единого кандидата от левых сил, народно-патриотических сил, то в основе принятия решения надо учитывать мнение, конечно, наших союзников, сторонников», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

Вместе с тем Юрий Афонин подчеркнул, что позиция Коммунистической партии России должна играть в этом вопросе определяющую роль.

«Авторитет КПРФ очень весом не только внутри страны, но и на международной арене, поэтому, конечно, мнение Компартии должно быть ключевым», — пояснил депутат.

Он сделал особый акцент на том, что кандидатура для участия в выборах президента РФ будет определена на декабрьском съезде КПРФ.

«Мы ведем активные консультации со сторонниками и союзниками. Мы обращаемся за решениями региональных партийных организаций. Георгий Петрович [Камнев, первый секретарь пензенского обкома КПРФ] может вам подтвердить, что никто ни на кого не давит. Большинство наших сторонников и союзников называет [лидера Компартии России] Геннадия Андреевича Зюганова как основного кандидата. […] Есть и другие фамилии, они тоже могут присутствовать. Окончательно будет приниматься решение съездом», — сказал Юрий Афонин.

Говоря о взаимоотношениях с «Левым фронтом» и его координатором Сергеем Удальцовым, который менее месяца назад вышел на свободу из тамбовской колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, зампред ЦК КПРФ заявил, что знает оппозиционера давно.

«Для меня была важна первая пресс-конференция Сергея Удальцова, где, помимо всего, что было сказано, он высказал две принципиальные позиции, с которыми я полностью солидарен. Это позиция, что Крым — российский, в отличие от всей этой либеральной хевры, с которой, к сожалению, Сергей крутился в ходе событий 2011–2012 годов. И второе, что Навальный — провокатор», — пояснил Юрий Афонин.

Он также обратил внимание на то, что представители КПРФ в любом случае будут принимать решение коллегиально.

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«Но кандидатура №1, которая обсуждается — это кандидатура лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова», — подчеркнул зампред ЦК КПРФ.

Юрий Афонин не исключил того, что в перспективе руководство партии встретится с Сергеем Удальцовым, чтобы обсудить как возможность, так и форматы сотрудничества.

«Но, еще раз говорю, прежде чем выступать с какими-то инициативами, если они серьезные, надо спросить мнение крупнейшей политической силы коммунистической направленности не только в нашей стране, но и в мире — Коммунистической партии Российской Федерации. Будем консультироваться, идти вперед», — резюмировал он.