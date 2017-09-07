Около 250 подозреваемых, обвиняемых и осужденных пензенцев смогут проголосовать на выборах Политика

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Около 250 жителей Пензенской области, находящиеся в следственных изоляторах и под домашним арестом, смогут проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва в предстоящее воскресенье, 10 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

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В ведомстве напомнили, что правом голоса в местах лишения свободы обладают подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу.

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«Голосование непосредственно пройдет в двух следственных изоляторах, в которых граждане находятся под стражей. Также своим правом воспользуются подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения виде домашнего ареста. Они прибудут на избирательные участки по месту жительства», — сказали в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что места для проведения голосования подготовлены и соответствуют все нормам законодательства.

«В учреждениях посредством каналов теле- и радиовещания среди потенциальных избирателей проводится разъяснительная работа о статусе и дате проведения выборов, доводится информация о кандидатах, которые принимают в них участие, об их партийной принадлежности и предвыборных программах», — отметили в ведомстве.