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Валерий Рашкин посетил Пензенскую область

17:53 | 07.09.2017 | Политика

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам национальностей, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин посетил Сердобский район Пензенской области, где ранее избирком отказался зарегистрировать списки кандидатов-коммунистов.

Валерий Рашкин посетил Пензенскую область

Фото: Kprfpenza.ru

Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, в минувшую среду, 6 сентября, он принял участие в митинге в Сердобске, после чего провел прием граждан.

По ряду вопросов народный избранник пообещал направить депутатские запросы.

Кроме того, Валерий Рашкин посетил Бековский район, где прошло его детство.

«От огромного некогда села осталось всего 42 человека. Это укор нашей власти. Сколько бы нам ни «вливали в уши», что все у нас хорошо в сельском хозяйстве, вот я сам увидел, как хорошо. В другом месте вообще осталась одна семья из четырех человек», — с сожалением констатировал депутат Госдумы РФ.

Также он навестил могилы отца и брата, пообщался с односельчанами и одноклассниками.
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