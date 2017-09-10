Иван Белозерцев одним из первых проголосовал на выборах в пензенское Заксобрание
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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев одним из первых проголосовал на участке №61, расположенном в центре культуры и досуга Пензы, на выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва в воскресенье, 10 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Его встретили мэр Виктор Кувайцев и директор ЦКиД Евгений Шилов.
Атмосферу праздника на участке создавала музыка, игравшая перед входом в учреждение культуры, а также баянист, исполнявший различные известные композиции непосредственно внутри здания.
Для избирателей организован буфет, в котором можно приобрести пирожки и другую выпечку по цене от 16 до 35 рублей.
Подойдя к месту регистрации избирателей, Иван Белозерцев обратил внимание на отсутствие стульев у столов, после чего почти сразу их принесли.
Исполнив свой гражданский долг, губернатор пообщался с журналистами.
Он отметил, что от того выбора, который сделают жители Пензенской области, во многом будет зависеть дальнейшее развитие региона.
«Очень важно, чтобы в Законодательное собрание вошли люди достойные, уважаемые, профессиональные», — сказал Иван Белозерцев.
Глава региона призвал жителей не оставаться в стороне и принять участие в выборах.
«Надеюсь, наши граждане проявят политическую активность, гражданскую ответственность, найдут возможность, придут на избирательный участок и проголосуют за того кандидата и партию, которые им ближе по идеям, по программе», — отметил губернатор.
Кроме выборов в Законодательное собрание Пензенской области, в единый день голосования, 10 сентября, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.
Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.
Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.