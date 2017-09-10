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ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила 7,57%

10:57 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области, где проходят выборы в Законодательное собрание и представительные органы власти на местах, за два часа голосования — с 8.00 до 10.00 — составила 7,57%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила 7,57%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в количественном выражении это 81 тыс. 951 человек.

При этом выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание Пензенской области, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.
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