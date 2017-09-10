Олег Селезнев вместо голодовки в Пензе возложил цветы к памятнику Ленину Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Известный гражданский активист, кандидат в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ Олег Селезнев, который не стал начинать в единый день голосования ранее обещанную им голодовку, в составе группы коммунистов возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину перед зданием правительства региона.

Фото: Kprfpenza.ru

Небольшая информация об этом событии опубликована на официальном сайте обкома КПРФ в воскресенье, 10 сентября.

Как видно на фотографии, которая является иллюстрацией к пресс-релизу, цветы к подножию памятника вождю мирового пролетариата, кроме Олега Селезнева, пришли возложить лидер пензенских коммунистов, депутат Заксобрания региона пятого созыва, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев, гражданский активист Виктор Хомец и другие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о своем намерении начать в единый день голосования голодовку из-за «репрессивных действий» со стороны власти Олег Селезнев заявил в ходе митинга с участием Сергея Удальцова 2 сентября.

Планировалось, что она пройдет в виде одиночной публичной акции в сквере на улице Славы в Пензе, однако утром 10 сентября Олег Селезнев туда не пришел.