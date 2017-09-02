В Пензе митинг «За достойную жизнь!» с участием Удальцова собрал около 60 человек Политика

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Около 60 человек вышли на митинг «За достойную жизнь!» с участием координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который состоялся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 2 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе были представители КПРФ, а также официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии».

Среди собравшихся можно было увидеть людей разных профессий и социального статуса.

Митинг посетили, в частности, член инициативной группы «За ответственную власть» Александр Фроленков, который ранее попросил губернатора Ивана Белозерцева уйти в отставку, заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина, правозащитник Юрий Вобликов, получивший известность как «человек-противогаз» благодаря неординарному подходу к организации различных уличных протестных мероприятий, гражданская активистка Наталья Подзорова и другие.

Место в первом ряду заняла группа молодых людей, которые держали в руках черный баннер с надписью: «Узник совести Сергей Удальцов на свободе».

У других пришедших были флаги «Левого фронта» и плакаты с лозунгами: «Одно решение — сопротивление!», «Отобрать и поделить!», «За прогрессивный налог!», «Долой «серых кардиналов!», «Егоров, не мешай врачам работать!»

Активистка Наталья Подзорова, которая встала на фоне баннера с тремя богатырями, держала ватман с фотографией Сергея Удальцова и надписью «Один за всех и все за одного».

Часть плакатов, принесенных на митинг, даже после его начала осталась лежать на лавочке в сквере.

Первым перед собравшимися выступил руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин, который также является членом исполкома «Левого фронта», а с 2009 по 2012 годы был координатором его регионального отделения.

Он обратил внимание на то, что Пензенская область стала первым регионом, куда Сергей Удальцов приехал после своего освобождения из колонии, где он провел 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

«Была такая замечательная советская песня, которая называлась «С чего начинается Родина?» Мне кажется, что Родина начинается с таких людей, как мы с вами. […] Родина начинается с таких людей, как Сергей Удальцов», — отметил он.

Также слово на митинге было предоставлено секретарю пензенского горкома КПРФ Юлиане Котовой и первому секретарю лунинского райкома Компартии Олегу Селезневу. Последний, в частности, заявил, что намерен снять свою кандидатуру с выборов в Законодательное собрание региона из-за «репрессивных действий» со стороны власти, а в единый день голосования — начать голодовку.

Взяв слово, координатор «Левого фронта» призвал представителей левых сил к объединению и заявил, что вместе с Компартией России начинает новый этап борьбы за социальную справедливость.

«Очень коротко — мое видение ближайших действий. Во-первых, наше присутствие в интернете должно усилиться. […] Улицы снова должны «окраситься» в красные цвета», — сказал Сергей Удальцов, сообщив, что 7 ноября в Москве намечено провести единую демонстрацию левых сил в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Он добавил, что после этого планируется мощная протестная кампания «против капитализма, коррупции и условных Навальных».

Также Сергей Удальцов остановился на теме предстоящих выборов президента России, которые пройдут в 2018 году, отметив, что «Левый фронт» будет всегда «стоять рядом с КПРФ».

«А если надо — и войдем в партию, я для себя никогда эту дорогу не закрывал», — подчеркнул он.

В завершение митинга, который продлился около часа, была зачитана резолюция, в которой содержатся требования о национализации стратегических отраслей экономики, бесплатном образовании для каждого, беспроцентной ипотеке и другие. Собравшиеся поддержали ее единогласно.