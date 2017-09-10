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ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

Владимир Симагин готовится стать отцом во второй раз

12:52 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Второй секретарь пензенского обкома КПРФ, бывший депутат Госдумы России Владимир Симагин сообщил ИА «PenzaNews», что они с супругой готовятся стать родителями во второй раз.

Владимир Симагин готовится стать отцом во второй раз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В отличие от прошлого года, когда в единый день голосования его сопровождали жена с 4-месячным сыном и брат, Владимир Симагин пришел на избирательный участок №87, расположенный в здании центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы, один.

Комментируя отсутствие супруги, второй секретарь обкома пояснил, что она проголосовала чуть раньше на другом участке, после чего осталась дома.

«Мы с женой ждем второго ребенка», — сказал Владимир Симагин.

На вопрос ИА «PenzaNews» о том, с какими чувствами он пришел на выборы, коммунист ответил, что верит в позитивные изменения.

«Раз погода поменялась к лучшему, значит, и жизнь наша должна поменяться к лучшему. Я надеюсь, новый состав Законодательного собрания сможет привнести изменения в жизнь наших с вами земляков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рассчитывает на честные выборы.

«Отмечу, что, наверное, впервые за много лет не было «чернухи» в отношении наших кандидатов — от Коммунистической партии Российской Федерации, не было партий-спойлеров, которые власть практически всегда выставляла, чтобы «оттянуть» у нас голоса», — пояснил Владимир Симагин.
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