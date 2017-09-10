На «Карте нарушений» на выборах за полдня появилось три сообщения из Пензенской области Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Три сообщения из Пензенской области появилось к 14.00 воскресенья, 10 сентября, на федеральном портале « Карта нарушений » на выборах 2017 года, созданном при поддержке движения за права избирателей «Голос».

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Все они анонимные: не содержат фамилии заявителей, а также каких-либо прикрепленных к обращениям файлов — например, фотографий с избирательных участков.

Данные обстоятельства вызывают обоснованные сомнения в достоверности информации, которая требует проверки.

Как указано на портале, два сообщения поступило от наблюдателей, работающих на участках №170 и №159, еще одно — непосредственно от члена участковой избирательной комиссии №172.

Первая информация на «Карте нарушений» была опубликована в 8.55. В ней говорится о том, что «списки избирателей не подшиты, УИК [№170] отказывается это делать до закрытия участка».

Второе сообщение появилось в 10.42. Заявитель информирует, что «наблюдатель [на участке №159] ограничивается в фото- и видеосъемке; комиссия требует удалить фотографию, где директор школы (не член УИК) в помещении для голосования о чем-то разговаривает с секретарем». При этом, как указывает автор обращения, «предварительное уведомление о съемке было».

Третья информация была размещена на федеральном портале в 13.39 от имени члена УИК №172. По словам заявителя, «во время выездного голосования члену комиссии позвонили и сказали, что есть еще желающие проголосовать на дому, при этом у комиссии остались бюллетени от прошлых голосований (людей не оказалось дома), и они решили без выписки из реестра просто сразу пройти провести голосование у другой группы людей, которые должны проголосовать на дому».

Также в сообщении содержится информация о том, что на два участка — №172 и №173 — «в течение 3 часов подъехали 5 автобусов, и избиратели оттуда проголосовали по дополнительным спискам».

Кроме того, автор сообщения указывает, что «на выездном голосовании должны были проголосовать 65 человек, из них 58, когда к ним пришли, даже не знали, что им сегодня нужно голосовать».

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание Пензенской области, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.