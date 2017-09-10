В пензенских учреждениях УФСИН голосование прошло в штатном режиме Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Голосование на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва прошло в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

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«В СИЗО-1 благодаря разъяснительной работе все в полном объеме реализовали свое право. В процессе подготовки к выборам мы не столкнулись с проблемой, чтобы кто-то из числа подозреваемых и обвиняемых высказал бы негативное желание или занял бы позицию по неучастию в голосовании. Были приняты меры по усилению по службе с привлечением дополнительных сил и средств, благодаря чему выборы прошли в штатном режиме — без обострения обстановки», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, голосование прошло в двух учреждениях уголовно-исполнительной системы, где подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу, находятся под стражей — это СИЗО-1 и помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора.

«В нем приняли участие около 250 человек», — уточнили в ведомстве.

Согласно имеющимся данным, кроме руководства УФСИН, в единый день голосования СИЗО-1 посетили уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, председатель общественно наблюдательной комиссии Валентина Алькаева и работники прокуратуры.

«По поручению федерального уполномоченного мы проводим мониторинг избирательных участков, в том числе и тех, которые находятся в следственных изоляторах, поскольку граждане, которые здесь содержатся, обладают активным избирательным правом. Мониторинг проводится совместно с ОНК, с избирательной комиссией Пензенской области. [...] Нарушений не было выявлено», — отметила Елена Рогова.