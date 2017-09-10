Коммунисты заявили о вбросе бюллетеней на выборах в Заксобрание Пензенской области Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Наблюдатели от КПРФ зафиксировали попытку вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Пензе, где проходило голосование на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва.

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«На избирательном участке в школе №8 женщина пыталась вбросить пачку бюллетеней, но была поймана. Сейчас идет пересчет бюллетеней. Приехала председатель ТИК», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин.

По его словам, также на участок прибыли представители Компартии России, один из которых является членом избирательной комиссии Пензенской области.

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«Это первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев. Наши представители сейчас ведут видеосъемку подсчета бюллетеней», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что сообщения о вбросах поступают также из Городищенского района Пензенской области.

«Есть информация и о других нарушениях. Например, в 71-й школе Пензы на участке №65 унесли урну с бюллетенями в другую комнату и не считают неиспользованные бюллетени, гасят просто так. В городе Заречном наблюдателям от КПРФ не отдают протоколы. Говорят: «Сначала отвезем в ТИК», хотя вроде сразу должны забиваться в ГАС «Выборы», — сказал Сергей Падалкин.