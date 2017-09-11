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Валерий Лидин удовлетворен тем, что в пензенское Заксобрание прошли четыре партии

15:55 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин заявил, что удовлетворен результатами выборов, состоявшимися в единый день голосования, 10 сентября.

Валерий Лидин удовлетворен тем, что в пензенское Заксобрание прошли четыре партии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я удовлетворен результатами выборов, удовлетворен тем, что у нас в Законодательном собрании будут представлены четыре политические партии [«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»]. Это хорошая конкуренция. Когда будем принимать в конкурентном обсуждении и с учетом мнения всех политических сил законопроекты, это будет отражать весь социальный срез нашего населения и благоприятно отразится на качестве законопроектов», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в штабе пензенских единороссов в понедельник, 11 сентября.

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По словам Валерия Лидина, перед обновленным региональным парламентом стоит важная задача по консолидации всех политических сил для решения общих вопросов.

Он поблагодарил представителей партий за корректность и уважительное отношение друг к другу во время избирательной кампании.

«Я как гражданин Российской Федерации, как житель Пензенской области благоприятно воспринял этот факт, что у нас сегодня реально существует многопартийность», — добавил секретарь реготделения «Единой России».
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