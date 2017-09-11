Валерий Лидин удовлетворен тем, что в пензенское Заксобрание прошли четыре партии Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин заявил, что удовлетворен результатами выборов, состоявшимися в единый день голосования, 10 сентября.

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«Я удовлетворен результатами выборов, удовлетворен тем, что у нас в Законодательном собрании будут представлены четыре политические партии [«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»]. Это хорошая конкуренция. Когда будем принимать в конкурентном обсуждении и с учетом мнения всех политических сил законопроекты, это будет отражать весь социальный срез нашего населения и благоприятно отразится на качестве законопроектов», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в штабе пензенских единороссов в понедельник, 11 сентября.

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По словам Валерия Лидина, перед обновленным региональным парламентом стоит важная задача по консолидации всех политических сил для решения общих вопросов.

Он поблагодарил представителей партий за корректность и уважительное отношение друг к другу во время избирательной кампании.

«Я как гражданин Российской Федерации, как житель Пензенской области благоприятно воспринял этот факт, что у нас сегодня реально существует многопартийность», — добавил секретарь реготделения «Единой России».