Новый расклад сил в пензенском Заксобрании: у «Единой России» 32 мандата, у оппозиции — 4 Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Единая Россия» по итогам состоявшихся 10 сентября выборов в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва получит 32 мандата, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков в ходе брифинга в понедельник, 11 сентября.

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«По единому округу: политическая партия «Единая Россия» — проголосовало 68,99%, КПРФ — 13,14%, ЛДПР — 7,01%, «Справедливая Россия» — 5,46%. Таким образом, […] по партийным спискам [в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва] прошли четыре политические партии», — сказал Александр Синюков.

Он напомнил, что ранее в региональном парламенте было представлено всего две партии — «Единая Россия» и КПРФ.

«Поскольку по одномандатным избирательным округам победили представители «Единой России», то все 18 мандатов им отходят. [...] Дальше по партийным спискам получается: «Единая Россия» — 14 мандатов, КПРФ — два мандата, ЛДПР — один мандат и «Справедливая Россия» — один мандат», — пояснил Александр Синюков.

Он добавил, что ни одна из шести непарламентских партий, которые также участвовали в выборах, не преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области.

Так, по словам Александра Синюкова, «Партия пенсионеров России» набрала 1,34%, «Зеленые» — 0,69%, партия «За справедливость» — 0,6%, «Родина» — 0,43%, «Партия социальной защиты» — 0,4%, «Патриоты России» — 0,36%.

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«Явка составила в целом по области 50,98%, что на 2,26% выше, чем 5 лет назад. По городу Пензе явка составила в целом 33,07%, что также выше, чем 5 лет назад. По районам городским: Железнодорожный — 35,01%, Ленинский — 35,63%, Октябрьский — 28,75%, Первомайский — 35,71%», — сказал председатель облизбиркома.

По его словам, в районах Пензенской области явка колеблется от 27% до 89%.

Александр Синюков отметил, что нарушений законодательства, которые могли бы повлечь возбуждение уголовных дел или отмену итогов голосования, установлено не было.

«На сегодня можно сказать с уверенностью, что выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области, а также представительных органов муниципальных образований состоялись. Они являются законными и легитимными», — подчеркнул глава облизбиркома.

Он добавил также, что окончательные итоги выборов будут подведены в течение двух–трех дней.

Данные об итогах голосования по 18-ти одномандатным округам на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва с указанием доли голосов, поданных за победителя:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич (71,84%)

округ №2 — Чистякова Ольга Александровна (69,06%)

округ №3 — Егоров Сергей Николаевич (52,56%)

округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич (66,25%)

округ №5 — Кочетков Олег Александрович (50,66%)

округ №6 — Тощев Федор Викторович (52,32%)

округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич (47,66%)

округ №8 — Букин Олег Васильевич (57,89%)

округ №9 — Котов Николай Васильевич (80,81%)

округ №10 — Кулагин Борис Николаевич (72,02%)

округ №11 — Глухова Людмила Васильевна (78,34%)

округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич (74,97%)

округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич (82,55%)

округ №14 — Петров Дмитрий Иванович (80,71%)

округ №15 — Борисов Игорь Николаевич (80,93%)

округ №16 — Старкин Юрий Серафимович (86,31%)

округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович (82,85%)

округ №18 — Кириллов Владимир Павлович (68,30%)

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на 18 из 36 депутатских кресел в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва претендовал 71 кандидат-одномандатник, в том числе два самовыдвиженца.



По областным спискам 10 политических партий было зарегистрировано 339 кандидатов.