13:22:35 Понедельник, 11 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Пенза, 10 сентября 2017 г.

Новый расклад сил в пензенском Заксобрании: у «Единой России» 32 мандата, у оппозиции — 4

12:00 | 11.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Единая Россия» по итогам состоявшихся 10 сентября выборов в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва получит 32 мандата, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков в ходе брифинга в понедельник, 11 сентября.

Новый расклад сил в пензенском Заксобрании: у «Единой России» 32 мандата, у оппозиции — 4

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По единому округу: политическая партия «Единая Россия» — проголосовало 68,99%, КПРФ — 13,14%, ЛДПР — 7,01%, «Справедливая Россия» — 5,46%. Таким образом, […] по партийным спискам [в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва] прошли четыре политические партии», — сказал Александр Синюков.

Он напомнил, что ранее в региональном парламенте было представлено всего две партии — «Единая Россия» и КПРФ.

«Поскольку по одномандатным избирательным округам победили представители «Единой России», то все 18 мандатов им отходят. [...] Дальше по партийным спискам получается: «Единая Россия» — 14 мандатов, КПРФ — два мандата, ЛДПР — один мандат и «Справедливая Россия» — один мандат», — пояснил Александр Синюков.

Он добавил, что ни одна из шести непарламентских партий, которые также участвовали в выборах, не преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области.

Так, по словам Александра Синюкова, «Партия пенсионеров России» набрала 1,34%, «Зеленые» — 0,69%, партия «За справедливость» — 0,6%, «Родина» — 0,43%, «Партия социальной защиты» — 0,4%, «Патриоты России» — 0,36%.

Читайте также

Пензенский губернатор рассказал, какие партии хотел бы видеть в Заксобрании

«Явка составила в целом по области 50,98%, что на 2,26% выше, чем 5 лет назад. По городу Пензе явка составила в целом 33,07%, что также выше, чем 5 лет назад. По районам городским: Железнодорожный — 35,01%, Ленинский — 35,63%, Октябрьский — 28,75%, Первомайский — 35,71%», — сказал председатель облизбиркома.

По его словам, в районах Пензенской области явка колеблется от 27% до 89%.

Александр Синюков отметил, что нарушений законодательства, которые могли бы повлечь возбуждение уголовных дел или отмену итогов голосования, установлено не было.

«На сегодня можно сказать с уверенностью, что выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области, а также представительных органов муниципальных образований состоялись. Они являются законными и легитимными», — подчеркнул глава облизбиркома.

Он добавил также, что окончательные итоги выборов будут подведены в течение двух–трех дней.

Данные об итогах голосования по 18-ти одномандатным округам на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва с указанием доли голосов, поданных за победителя:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич (71,84%)
округ №2 — Чистякова Ольга Александровна (69,06%)
округ №3 — Егоров Сергей Николаевич (52,56%)
округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич (66,25%)
округ №5 — Кочетков Олег Александрович (50,66%)
округ №6 — Тощев Федор Викторович (52,32%)
округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич (47,66%)
округ №8 — Букин Олег Васильевич (57,89%)
округ №9 — Котов Николай Васильевич (80,81%)
округ №10 — Кулагин Борис Николаевич (72,02%)
округ №11 — Глухова Людмила Васильевна (78,34%)
округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич (74,97%)
округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич (82,55%)
округ №14 — Петров Дмитрий Иванович (80,71%)
округ №15 — Борисов Игорь Николаевич (80,93%)
округ №16 — Старкин Юрий Серафимович (86,31%)
округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович (82,85%)
округ №18 — Кириллов Владимир Павлович (68,30%)

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на 18 из 36 депутатских кресел в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва претендовал 71 кандидат-одномандатник, в том числе два самовыдвиженца.

По областным спискам 10 политических партий было зарегистрировано 339 кандидатов.
Актуальное
Читайте также
На набережной Суры в Пензе готовят основание для прогулочной зоны У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт
Денис Аблязин из Пензы выступит на ЧМ по спортивной гимнастике В Пензе займутся локальными очистными сооружениями на путепроводах
В Пензе представили премиальные десерты от «Макдоналдс» Мэр Пензы поручил усилить контроль за нанесением дорожной разметки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама